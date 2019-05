Skønhed dronning er fundet hængt på et hotelværelse

Fredag 3. maj 2019 kl. 17:42Den 31-årige miss Uruguay (i 2006) Fatimih Dávila Sosa er fundet hængt på et hotelværelse i sydamerikanske Mexico. Politiet er mistænksom og efterforsker hendes død for om tragedien kan knyttes til noget kriminelt. Hun ankom til hovedstaden Mexico City for 1½ uge siden.Fatimih Dávila Sosa havde siden sin miss-succes ernæret sig som model.