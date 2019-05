Mand styrtede 22 meter ned i spyende vulkan - reddet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 3. maj 2019 kl. 13:10En ikke nærmere identificeret mand, der var på turistbesøg ved den meget aktive vulkan Kilauea på Hawaii, blev mirakuløst reddet op fra et styrt 22 meter ned i den lava spyende seværdighed. Manden forcerede et hegn, som han absolut ikke skulle om bag, og så skete ulykken.Redningfolk kæmpede i timer for at redde ham. Han blev alvorligt kvæstet, men indtil videre meldes, at han overlever.