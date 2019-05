Star Wars skuespiller død

Fredag 3. maj 2019 kl. 07:04Den engelsk-amerikanske skuespiller Peter Mayhew er død 74 år. Bukket under for et hjerteanfald i sit hjem i Texas, USA. Efter et anerkendelse værdigt liv på scenen, hvor han bestemt ikke "løb fra jobbet". Således er han kendt fra sin rolle som Chewbacca i serien af Star Wars film fra 1977 og indtil sin tilbagetræden i 2015.Peter Mayhew blev født i London, men levede selvsagt en stor del af sit liv på det amerikanske kontinent. Han blev amerikansk statborger i 2005.