Aftale om seniorpension for nedslidte er et nyt bureaukratisk kludetæppe

Torsdag 2. maj 2019 kl. 22:25I årevis har der været skiftende kaos omkring den såkaldte seniorførtidpension (for folk der blev ramt af forskellige hændelser og blev arbejdudygtige). Administrationen har bølget frem og tilbage, tilfældigheder har rådet. Nu skal ordningen afløses af en ny seniorpension for nedslidte, der skal kunne trække sig tilbage fra jobbet 6 år før andre. Der er indgået aftale i dag mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Den skal træde i kraft til næste årskifte. Mere end nogensinde er det politisk spil med folket som brikker. Et nyt bureaukratisk kludetæppe.De senere års tiltagende administrative kaos som følge af et uhyrligt antal nye og/eller ændrede regler bliver blot tilføjet yderligere et element. Uanset politikernes besnærende forsøg på at "sælge" denne seniorpension som noget fantastisk epokegørende. De ansatte - og folket kan ikke finde ud af det. Som med så mange andre regler.Studer indholdet i det kommende nye kaos omkring "førtidpensionister" på www.regeringen.dk under "Ret til seniorpension for nedslidte".