Ung mand sigtes for at stå bag eksplosion-brand i slikbutik

Torsdag 2. maj 2019 kl. 21:16En 20-årig mand sigtes for at stå bag en eksplosion-brand i en slikbutik i nordvestjyske Thisted i nat, og han er blevet varetægtfængslet i et grundlovforhør. Han nægter sig skyldig og har kæret byrettens kendelse til landsretten. Der foreligger ikke detaljer om sagen og politiets mistanke mod ham.Heller ikke om den unge mands kvæstelser (i forbindelse med branden) er der således oplysninger.Byejendommen med slikbutikken er totalt udbrændt og kollapset. Resterne af den truer med at styrte sammen.