Mand fik tæsk og blev frarøvet mobiltelefon af 3 andre mænd

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 2. maj 2019 kl. 18:10Endnu har politiet kun anholdt og fået en 55-årig mand varetægtfængslet for overfald på og røveri mod en 28-årig mand i hans hjem i en landsby tæt ved nordvestjyske Blokhus sent i aftes. 2 andre mænd leder man efter, mens offeret sunder sig ovenpå en ordentlig omgang tæsk.De 3 mænd frarøvede den unge mand hans mobiltelefon. Hvilket dog næppe kan være motiv for det voldsomme overfald. En forklaring følger nok, når politiet får fat i de 2 andre og hele sagen bliver belyst.