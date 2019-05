Kvinde fundet død i vold-anlæg - betragtes som mistænkeligt

Torsdag 2. maj 2019 kl. 15:48En endnu ikke identificeret kvinde er for nogle få timer siden fundet død i et vold-anlæg i østjyske Fredericia. Politiet efterforsker fundet som mistænkeligt, men understreger, at man stadig er i den indledende fase af undersøgelserne. Intet er derfor sikkert, heller ikke at kvindens død kan knyttes til noget kriminelt.Det var en forbipasserende, der opdagede liget og slog alarm.