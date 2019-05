Store forhold - Apple kæmper på det kinesiske marked

Onsdag 1. maj 2019 kl. 10:21Elektronik-giganten Apple har præsenteret regnskab for dette års første 3 måneder, hvilket viser et markant fald i salget af iPhones - men anslår optimistiske toner under store forhold. Nemlig kampen på og om det enorme kinesiske marked, hvor Apple nu slår bedre an som følge af bl.a. prisnedsættelser.Kampen står især mod mastodonterne Huawei og Xiaomi. Apples fald i salget af iPhones var på hele 17% i de 3 måneder. Generelt varierer det dog stærkt fra det ene kvartal til det andet.Får man rigtig fat i de 1.400.000.000 kinesere, så vil meget ændre sig omkring salgtallene og Apples indtægter fra især iPhone.