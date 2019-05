Motorcyklist dræbt mod vejtræ

Onsdag 1. maj 2019 kl. 08:15Endnu en motorcyklist har mistet livet. Sent i aftes fandt forbipasserende en livløs mand, der på motorcykel var kollideret med et vejtræ på en lokal vej ved indkørslen til det vestlige Århus. Tilkaldt redning kunne blot konstatere, at manden var dræbt på stedet i den brutale ulykke.Efterfølgende blev han identificeret som 34-årig med bopæl i østjyske Randers. Han havde mistet herredømmet over motorcyklen formentlig som følge af høj fart, og den skæbnesvangre ulykke var uundgåelig. Ingen andre var impliceret, og ingen så ulykken ske.