Brutalt overfald på 58-årig kvinde er endt frygteligt - i regulært mord

Onsdag 1. maj 2019 kl. 00:17Et brutalt overfald på en 58-årig kvinde i nordsjællandske Tisvildeleje natten til tirsdag er endt frygteligt. Nemlig i et regulært mord, idet kvinden for nogle timer siden døde på sygehuset, hvortil hun blev fløjet ilde tilredt. Selvom politiet nu har været igang det meste af et døgn, er der ingen afgørende spor af gerningmanden. Tidligere i dag efterlyste man føreren af en bil, der kørte gennem byen omkring gerningtidpunktet. Han henvendte sig, men har ingen forbindelse til det, der nu er en decideret mordsag. Man er derfor stadig på bar bund. Motivet til ugerningen er der endnu ingen meldinger om.Det dødelige overfald på kvinden fandt sted ved 3-tiden. Politiet håber, at nogen forud for dette tidpunkt og efter kan have observeret noget af værdi for efterforskningen.