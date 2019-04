Idømt 8 års fængsel for at køre en ihjel - stak af fra retten

Tirsdag 30. april 2019 kl. 22:29En 29-årig mand af udenlandsk afstamning blev i dag idømt 8 års fængsel for at have kørt en anden mand ihjel i nordvestsjællandske Holbæk. Efter dommen i landsretten i København skulle han køre væk med politiet, men han stak af og kørte i stedet bort i en anden ventende bil. Bilen blev senere fundet, men manden var borte.Politiet har udsendt en signalement af den unge irakisk fødte mand, alt imens man selv leder efter ham.