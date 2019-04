Sort! - den definitive krudttønde er antændt i Venezuela

Tirsdag 30. april 2019 kl. 20:47Man kan nu ikke komme tættere på borgerkrig før kuglerne begynder at pifte om ørerne på alle i sydamerikanske Venezuela. I dag har militæret delt sig omkring præsident Nicolas Maduro og den unge politiker Juan Guaido, som i begyndelsen af året blev præsident for landets parlament. Den definitive krudttønde er antændt.Guaido proklamerede tidligere på dagen, at han støttes af militæret, mens Maduro svarede igen, at den unge politiker var ifærd med at begå militærkup. Hvor den højspændte situation ender lige nu, hvis ikke i borgerkrig - er helt åbent.