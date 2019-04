Ung mand sprængte bil i luften - sendt i varetægtfængsel

Tirsdag 30. april 2019 kl. 16:59En 28-årig mand er i dag blevet varetægtfængslet 14 dage i grundlovforhør, efter at han i aftes blev anholdt og sigtet for at have sprængt en bil i luften ved søerne i centrum af København. Bilen eksplosion-brændte i går eftermiddag, og politiet kunne ikke umiddelbart finde forklaringen.Det kom senere, hvorefter man skred til anholdelse af den unge mand. Hvordan han bar sig ad og med hvilket formål er endnu ikke klaragt.