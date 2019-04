Mand påkørt af tog på station - forsøg på at redde hans liv

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. april 2019 kl. 16:15En ikke nærmere identificeret mand blev for kort tid siden påkørt af et tog på Kokkedal station mellem Nivå og Hørsholm ved den nordsjællandske øresundkyst. Redningfolk forsøger at redde hans liv. Det er endnu uvist, om der var tale om en ulykke eller et forsøg på selvmord.Togtrafikken i området er helt eller delvis stoppet afhængig af, hvorhen det enkelte tog kører.