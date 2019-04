Kvinde i livfare efter overfald i sit hjem i nattens mørke

Tirsdag 30. april 2019 kl. 08:51En ny mystisk sag er under udvikling omkring en 58-årig kvinde, der i livfare blev fløjet på sygehus i nat efter at være blevet overfaldet i sit hjem i nordsjællandske Tisvildeleje. Politiet forsøger i morgenstunden at blotlægge omstændighederne og finde gerningmanden alt imens lægerne kæmper for kvindens liv.Overfaldet skete i den gamle del af byen og altså ikke i et af de udprægede sommerhus områder i Tisvildeleje. Alarmen indløb midt på natten.