Brand i plastikfabrik udvikler giftig røg og standser tog

Mandag 29. april 2019 kl. 23:16Flammer og røg har domineret den lille sydjyske stationby Tinglev i aften. En plastikfabrik brænder og udvikler giftig røg, der både har holdt folk indendørs og standset togtrafik. Ilden er fortsat meget heftig, og branden betegnes sidst på aftenen stadig som ude af kontrol.Politi og brandvæsen tilkendegiver, at brandfolkene vil have endnu adskillige timer med at bekæmpe flammerne foran sig.