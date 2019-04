Mand myrdet af skud i boligområde i nordvestsjællandske Holbæk

Mandag 29. april 2019 kl. 10:42Politiet leder fortsat med lys og lygte efter manden, der sent i aftes affyrede skud og dræbte en 18-årig mand i et boligområde i nordvestsjællandske Holbæk. Formentlig resultatet af et opgør blandt byens kriminelle. Den unge mand blev ramt af skud, da han opholdt sig udenfor og blev så alvorligt kvæstet, at han efterfølgende døde. Morderen forsvandt til fods fra gerningstedet og kørte sandsynligvis videre i bil, idet lyden af en motor i høj fart er hørt i området. Ingen har indtil videre dog kunnet beskrive gerningmanden detaljeret eller set nogen bil. Politiet har hele natten foretaget undersøgelser på stedet.I dag vil man tage kontakt til beboere i området for at få dramaet belyst yderligere og om muligt få spor af gerningmanden.