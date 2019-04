2 chauffører faldt i søvn og bus kørte galt - fodboldspiller dræbt

Mandag 29. april 2019 kl. 09:02En speciel hyret minibus med 7 fodboldspillere er forulykket nær tyrkiske Alanya, fordi begge dens chauffører faldt i syv under en lang køretur. En 28-årig tjekkisk landholdspiller blev dræbt, mens de øvrige blev alvorligt kvæstet, men overlever den 7 timer lange, tragiske køretur.Den dræbte Josef Surel startede sin professionelle karriere i den tjekkiske storby Brno i 2008. Han var netop skiftet fra AC Sparta Prag til den tyrkiske klub Alanyaspor. Han nåede at spille 20 landsholdkampe for sit hjemland.