Racerkørere slog kolbøtter - dramatisk motorløb åbning

Søndag 28. april 2019 kl. 19:04Motorsporten i Danmark har startet sæsonen på 4 hjul. I denne weekend med åbningløb på den sydjyske bane Padborg Park. Hvor flere racerkørere slap uskadte fra at slå nogle gevaldige kolbøtter med deres biler. Hvilket medvirkede til både dramatik og underholdning.Der lød bl.a. startskud for en ny sæson for Super GT og Legend Car (der nu har 10 år på bagen). Resultaterne af weekendens løb kan læses på www.padborgpark.dk under "motorsport/nyheder".