Store IT-problemer med både kort og pengeautomater

Søndag 28. april 2019 kl. 18:09Et omfattende IT-nedbrud hos bankers EDB-leverandør (baseret i Silkeborg og Roskilde) har søndagen igennem givet store problemer med både betalingkort og pengeautomater. Der er indtil videre ikke givet nogen forklaring over for de hundredtusindvis af kunder, som er blevet ramt.Visa og Mastercard er blandt de ramte, ligesom et stort antal bankers pengeautomater er ude af drift.