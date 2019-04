Mand på motorcykel i livfare og passager alvorligt kvæstet

Søndag 28. april 2019 kl. 08:49En helt normal køretur på motorcykel i det sydfynske endte i går eftermiddag katastrofalt for en 27-årig mand ved styret og en 20-årig kvinde som passager. Den unge mand befinder sig i livfare på universitetsygehuset i Odense, hvor også kvinden er under behandling for alvorlige kvæstelser, efter kollision med en modkørende bil.En 65-årig kvinde ved rattet i bilen overså øjensynligt motorcyklen og kørte direkte ud foran den i forbindelse med venstre svingning. Hun slap selv fysisk uskadt fra den skæbnesvangre ulykke, som fandt sted på landevejen til Bøjden (den fynske færgeby på ruten Bøjden-Fynshav) nær Korinth.