Tryllekunstners forsvindingstol er forsvundet - stjålet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 27. april 2019 kl. 20:15Den mangeårige tryllekunstner Steen Pegani fra østjyske Horsens er blevet bestjålet på nærmest uforståelig vis. En kasse med hans forsvindingstol, der vejer over 100 kg, er blevet stjålet fra hans virksomhed i nattens mørke for et par døgn siden. Den kan dog ingen udover branchefolk bruge til noget...Derfor er tryllekunstnere og andre på beslægtede områder i underholdning branchen blevet orienteret om tyveriet. Idet tyveknægtene kan tænkes at forsøge at afsætte forsvindingstolen til det klientel. Eller måske bringe den til udlandet.