Svensk kunstner absolut ikke nogen rollemodel lige nu

Lørdag 27. april 2019 kl. 14:35Den svenske musiker og tekstforfatter Ulf Lundell (69 år) er absolut ikke nogen rollemodel i sit hjemland lige nu. Tidligere i denne måned blev han anholdt for spirituskørsel med en promille på 0,7 - og i Sverige er det ikke tilladt overhovedet at sammenblande alkohol og benzin. Han har erkendt og skal snart i retten.Ulf Lundell havde for mange år siden store problemer med alkohol-misbrug, men kom ud af det. Nok derfor tager han reelt også selv afstand fra den aktuelle fadæse.Der er meget mere at læse om den iøvrigt fantasifulde multi-kunstner (male kan han også) på www.ulflundell.com