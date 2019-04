Før EU-parlamentvalget - unionen er stendød kun EU-bureaukratiet trives

Fredag 26. april 2019 kl. 18:27Politikerne i EU er ude af trit med indbyggerne i medlemlandene. De opfatter ikke, at EU-unionen er stendød, og at flere lande før eller siden vil følge det engelske eksempel og sige farvel. Årsagen er ganske enkelt. EU er ikke det, danskerne tilsluttede sig for 46 år siden, og ikke det folket i de fleste andre lande troede de blev deltagere i. EU-bureaukratiet stortrives, og det er ulykken. Det dødbringende bureaukrati vælges fra af folket, hvilket understøttes af helt aktuelle tal forud for Europa-Parlamentet. Færre og færre vil stemme, folket har mistet interessen for EU.Valgdeltagelsen er faldet fra 62% i 1979 til 43% i 2014. Hvilket vil sige, at Europa-Parlamentet reelt vælges af et mindretal - og altså ikke kan siges at repræsentere folket i EU. Stadig flere lande står på spring til et farvel. Ønsket om at komme ud af det bureaukratiske fællesskab bliver stadig stærkere. Analysefirmaet YouGov har netop præsenteret sådanne nye tal, der er en bombe under EU.