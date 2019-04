Mand ville ryge pibe, men fik antændt sit tøj og er nu død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 26. april 2019 kl. 16:29En 80-årig mand på et plejehjem i forstaden Vorup i østjyske Randers er død af forbrændinger, han pådrog sig under brand i sit hjem i går. Han ville ryge pibe, men fik antændt sit tøj og derfor alvorligt forbrændt. Han blev fløjet til Rigshospitalet i København, hvor lægerne i dag måtte opgive at redde hans liv.Den tragiske udgang på pibe-rygningen blev ellers også forsøgt undgået af ansatte på plejehjemmet. De blev alarmeret af en røgalarm hos den gamle mand, fik ilden slukket og ham kølet ned med vand.