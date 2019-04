Græsk militærmand indrømmer mord på 7 kvinder på Cypern

Fredag 26. april 2019 kl. 06:07En tragedie og skandale er kommet frem i dagens lys og er under hastig udvikling på middelhavøen Cypern. Hvor en græsk militærmand har indrømmet at have myrdet 7 kvinder/piger. Modbydelige aktiviteter, der begyndte i december 2017 - med det seneste mordoffer fundet i går.Den 35-årige mand, der er græsk-cypriotisk officer, ledte i går politiet frem til den senest myrdede kvinde, hvis lig blev fundet i et landområde nær hovedstaden Nicosia.