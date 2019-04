Lig fundet i vestsjællandsk grusgrav ikke langt fra hus hvor ejer forsvandt

Torsdag 25. april 2019 kl. 18:05Et endnu ikke identificeret lig er i dag fundet i en grusgrav i nærheden af vestsjællandske Ruds Vedby. Ikke langt fra et hus, der i morgentimerne påskedag brændte, og hvorfra ejeren - en 68-årig mand var forsvundet. Siden har man ledt efter ham, men resultatløs. Om det nu fundne lig er den forsvundne mand, vides altså ikke. At politiet gør sig tanker om en sammenhæng er oplagt, og det vil blive afklaret hurtigt. Under alle omstændigheder er det en rigtig kriminal historie, der er under udvikling i det vestsjællandske lokalsamfund.Den forsvundne mand købte huset Kalundborgvej 34 ved Ruds Vedby for 19 år siden. Grusgraven, hvor liget blev fundet, er beliggende 7-8 km derfra.