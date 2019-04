Bus kørte den "forkerte" vej - så fik chaufføren en knytnæve

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 24. april 2019 kl. 10:43Et væltet træ på jernbanelinjen mellem de fynske byer Svendborg og Odense i går eftermiddag udviklede sig til kaos på forskellig vis. Først blev der indsat busser, som passagererne måtte vente længe på, og derefter gik en 33-årig mand amok, da hans bus kørte den "forkerte" vej. Chaufføren blev tildelt en knytnæve midt i ansigtet.Næste skridt i udviklingen var politiets ankomst og anholdelse af den ophidsede passager, som nu er sigtet for vold.Amok-manden skulle til Svendborg, men den bus, som ankom efter, at han havde ventet længe, kørte til Odense. Lige den modsatte vej - og det blev ham altså for meget...