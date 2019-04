Op til 25 grader og tørt - skovbrande i Sydsverige

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 23. april 2019 kl. 22:07Det er blevet et rigtigt lunt forår, og i Sverige ventes der i denne uge op til 25 grader, samtidig med at det er tørt. Derfor truer skovbrande forskellige steder menneskers komfort. Især i Sydsverige ved bl.a. Helsingborg lige på den anden side af Øresund er det galt. Flere huse er brændt.Beboerne i nogle områder er desuden klar til evakuering, hvis ilden breder sig yderligere. Samtidig med, at brandfolk kæmper mod flammerne. Imidlertid har de svære odds som følge af den usædvanligt tørre natur.