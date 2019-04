Mand fundet død i vandløb

Tirsdag 23. april 2019 kl. 16:05En 35-årig mand er i formiddag fundet død i et vandløb i et naturområde 10 km vest for det jyske trafik knudepunkt Fredericia. Politiets teknikere er nu ifærd med at finde ud af, hvor længe manden har ligget i vandet og fastslå den egentlige årsag til hans død.Umiddelbart tyder intet på, at der er sket noget kriminelt, men politiet arbejder med at udelukke de forskellige muligheder. Inden man drager en konklusion.