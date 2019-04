Præsident Donald Trump på besøg i England flere dage og Frankrig kort

Tirsdag 23. april 2019 kl. 15:42Den amerikanske præsident Donald Trump kommer på 3 dages officielt besøg i England 3.-5. juni, og derefter besøger han kortvarigt Frankrig. Den engelske dronning Elisabeth tager imod, og efterfølgende skal Trump mødes med premierminister Theresa May - der har forkus på samtaler om fremtiden mellem de 2 nært knyttede lande. Herunder omkring handel og investeringer, forsvar og sikkerhed. Emner der jo lige nu er yderst aktuelle som følge af det forestående engelske farvel til EU. En række andre landes ledere kommer også til England på den sidste besøgdag.Da markerer man nemlig i Portsmouth 75 året for D-dagen (hvor de allierede styrker gik i land i franske Normandiet) under 2. verdenkrig. Ironisk nok er krig-nationen Tyskland også blandt de inviterede gæster til markeringen. På den franske side af kanalen vil Donald Trump deltage i tilsvarende D-dag markeringer 6. juni.De deltagende ledere i D-dag markeringen 5. juni i Portsmouth kommer fra Canada, Australien, New Zealand, Belgien, Luxembourg, Holland, Frankrig, Tyskland, Danmark, Norge, Polen, Grækenland, Slovakiet og Tjekkiet.