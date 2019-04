Nok et påske-mord - ung mand død efter brutalt overfald

Tirsdag 23. april 2019 kl. 14:51Det var en frygtelig voldpræget påske. Endnu et mord har i nat tilføjet sig de mange andre, nemlig på en 22-årig mand, der påskelørdag aften blev overfaldet af 2 andre mænd i østjyske Horsens. Han blev i livfare bragt til universitetsygehuset i Århus, hvor lægerne altså efter et par døgn måtte opgive at redde hans liv.Politiet Leder fortsat efter gerningmændene. Sporene er stadig sparsomme, men nu er man kommet til den opfattelse, at den myrdede og gerningmændene kendte hinanden. At overfaldet derfor ikke var nogen tilfældighed eller umotiveret som først antaget.