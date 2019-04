IRA organisation tager ansvar for mord på ung journalist

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 23. april 2019 kl. 06:43Hvad der i det nordirske område kaldes "New IRA" har taget ansvaret for nedskydningen og mordet på en 29-årig kvinde på job som journalist ved påskens start. Hun faldt for en maskeret mands pistol kugler, da hun observerede en protest aktion og stod i nærheden af en politibil i grænsebyen Londonderry.Den nye IRA organisation har undskyldt mordet på den unge journalist, men øjensynligt udvikler volden sig igen i området. I januar eksploderede en bil-bombe i centrum af Londonderry og sendte et ilde varsel om, hvad der kunne være i gærde.Der har været uro mellem England og Irland og især i det nordirske grænseområde de sidste 100 år. I perioden 1969 og til årtusindskiftet kom det ofte til voldsomheder med død og fordærv i kølvandet. Derefter ophørte IRA som væbnet oprør-organisation og har siden deltaget i den demokratiske politiske kamp.