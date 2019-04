Erhvervfolk anholdt i forbindelse med politisk systemskifte

Mandag 22. april 2019 kl. 22:49Der sker store forandringer i det 35 millioner indbyggere store Algeriet. Et politisk systemskifte er på vej i det nordafrikanske middelhavland, hvor Abdelaziz Bouteflika har trukket sig tilbage fra forsøget på at opnå en 5. valgperiode som præsident. Nu er indtil videre 4 folk i toppen af landet erhvervliv blevet anholdt for korruption.Præsidentvalget var planlagt til denne måned, blev udsat og ventes nu afholdt i juli. Der kan nå at ske meget omkring topfolk i landet og den 82 år gamle afgående præsidents støtter.