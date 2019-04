Mand indebrændt i rækkehus

Mandag 22. april 2019 kl. 21:46En 78-årig mand indebrændte ved middagtid i sin bolig - et rækkehus i et ældrecenter i fynske Odense. 3 nabohuse blev så beskadet af den voldsomme brand, at beboerne har måttet flyttes. Årsagen til branden var højst sandsynlig, at den gamle mand var i færd med at ryge en cigaret, som han tabte.Det var plejepersonale, der opdagede branden og slog alarm. Imidlertid havde ilden så godt fat, da brandvæsenet nåede frem, at man ikke kunne redde den 78-årige mand.