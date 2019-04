Plakatfuld mand kastede brand-bombe mod politistation

Mandag 22. april 2019 kl. 19:50En ikke nærmere identificeret mand blev i aftes anholdt og i dag varetægtfængslet i grundlovforhør, fordi han i aftes i fuldskab kastede en brand-bombe mod politistationen i nordvestjyske Thisted. "Tingesten" udbrændte udenfor politistationen, mens manden forsvandt på et 4-hjul køretøj (ATV).Han blev umiddelbart efter fundet, men kunne ikke huske, hvad han havde foretaget sig. Han var plakatfuld. Nu følger regningen for de alt for mange alkohol genstande.