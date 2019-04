Tragedier på stribe - et selvmord hver 4. dag blandt politibetjente

Mandag 22. april 2019 kl. 13:44Der er alarm i de franske politibetjentes rækker - som følge af et tiltagende antal selvmord. Tragedierne er væltet ned i år med et selvmord hver 4. dag. Så sent som i påsken 2 af slagsen. Skærtorsdag skød en midaldrende kvindelig betjent sig på sit kontor. Samme dag gjorde en ung betjent det tilsvarende, men i sit hjem.I år til dato har 28 franske politibetjente begået selvmord.