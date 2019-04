Kvinde brændt ihjel - manden sigtet for mord og fængslet

Søndag 21. april 2019 kl. 22:55En 52-årig mand er i dag blevet varetægtfængslet 2 uger i grundlovforhør sigtet for mord på sin jævnaldrende partner. Kvinden blev i går fundet død under mistænkelige omstændigheder i parrets lejlighed i østfynske Nyborg. Liget af kvinden havde et stort antal afgrænsede brandskader, der bestyrkede politiets mistanke.Manden nægter sig imidlertid skyldig. Politiet må følgelig føre yderligere beviser. Det har man indtil videre 14 dage til.