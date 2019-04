Ejer af landligt vestsjællandsk hus forsvundet ved brand

Søndag 21. april 2019 kl. 21:48Der hersker mystik omkring en brand i de tidlige morgentimer i et hus på landet et par kilometer fra vestsjællandske Ruds Vedby. Huset 68-årige ejer er nemlig forsvundet, og det bekymrer politiet. Hvor er han, og hvad er der sket? Indtil videre har en storstilet eftersøgning ikke givet resultat.Manden købte huset Kalundborgvej 34 for 19 år siden.