Den helt store påske-katastrofe - 207 bombe-dræbt heriblandt 3 danskere

Søndag 21. april 2019 kl. 21:08Den største påske-katastrofe i umindelige tider har ramt ø-staten Sri Lanka i dag. Efterhånden som sandheden om brutaliteten og dens virkninger har indfundet sig er dødtallet steget til nu mindst 207, mens 450 andre er alvorligt kvæstet. Bombe-angreb mod 3 kirker og 5 hoteller har slået de mange ihjel - folk fra 27 forskellige lande heriblandt 3 danskere. Det usle mål for gerningmændene er opnået. Hele verden er rystet, og der er spredt angst, så folk snart bliver "bange for deres egen skygge".Ingenting kan der stilles op imod angreb af denne karakter. Iøvrigt har ingen endnu taget ansvar for ugerningen.Der er ingen aktuel info om de dræbte danskere, men deres død er bekræftet.