Ny afghansk uro i påsken - 7 dræbt og mange kvæstet

Lørdag 20. april 2019 kl. 19:52Der hersker fortsat forvirring omkring et blodigt opgør i dag i den afghanske hovedstad Kabul. Hvor 7 indtil videre meldes dræbt i kampe omkring et af landets ministerier. Mindst ligeså mange er alvorligt kvæstet. Hvem der stod bag aktionen på oprørernes side er uvist, idet den islamiske gruppe Taliban afviser at have noget med den at gøre.Forhandlinger mellem netop Taliban og den afghanske stat brød sammen i går. Længe har der endvidere været forholdsvis ro i landet - men uroen har altså indfundet sig igen nu, hvor store dele af verden fejrer påske.