Villa-brand startet af el-løbehjul, mens familie på 4 lå og sov

Fredag 19. april 2019 kl. 21:36En villa i nordjyske Nørresundby blev i dag mere end almindelig skadet af en brand, der sandsynligvis blev startet af et el-løbehjul, der var sat til opladning i kælderen. Familien på 4 lå og sov, da ilden brød ud, men de opdagede faren og kom ud i tide. Ilden var til gengæld vanskelig at bekæmpe.15 brandfolk var sat ind, og det tog dem adskillige timer at få nedkæmpet ilden.