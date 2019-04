Lille pige styrtede ned fra altan, men slap nærmest uskadt

Fredag 19. april 2019 kl. 09:54En 2-årig pige slap mirakuløst nærmest uskadt fra at styrte ned fra en altan i familiens hjem i den århusianske bydel Viby J i aftes. I løbet af et øjeblik var hun kravlet op på gelænderet, og vupti så faldt hun. Dog "kun" fra stueetagen og på græs. Hun blev i hast bragt på sygehus, men alene for en sikkerheds skyld.Forældrene var formentlig de mest forskrækkede - over hvor hurtigt en ulykke kan udvikle sig.