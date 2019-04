Uroen ulmer i det nordirske - ung kvinde dræbt af skud

Fredag 19. april 2019 kl. 07:22Kriminalitet og politisk konflikt går hånd i hånd i det nordirske område. Uroen ulmer, og det sidste døgn er det kommet til direkte konfrontation mellem lokale i et brutalt oprør mod politiet i den næststørste by Londonderry. Hvor en 29-årig kvinde blev dræbt af skud.Voldsom uro opstod i kølvandet af politiets ransagning af flere huse i byen. Hvilket med al tydelighed viser, at magtanvendelse og vold alene skaber ofre. Intet andet - og sådan har det altid været i den nordirske krudttønde.