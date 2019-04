Bilist i livfare efter kollision med vejtræ i nattens mørke

Torsdag 18. april 2019 kl. 19:24En 37-årig mand blev i livfare bragt på Rigshospitalet i København, efter at han i nattens mørke mistede herredømmet over sin bil og kolliderede med et vejtræ på en lokal vej nær nordsjællandske Gilleleje. En forbipasserende opdagede ulykken og fik slået alarm.Det er endnu ikke klarlagt, hvorledes den dramatiske ulykke kunne ske. Der er ingen nye meldinger fra sygehuset om bilistens tilstand.