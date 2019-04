Jysk sindighed forsvandt - ung mand stukket ned i lejlighed

Torsdag 18. april 2019 kl. 18:59En 28-årig mand befinder sig på sygehus, men dog udenfor livfare, efter at han i eftermiddag blev stukket ned i en lejlighed i Vildbjerg mellem vestjyske Holstebro og Herning. En 42-årig mand førte kniven, og han er anholdt. Øjensynligt var det et opgør mellem de 2, hvor den jyske sindighed åbenbart forsvandt.Knivstikkeren forventes fremstillet i grundlovforhør i morgen. For alt andet end en fordragelig påskestart.