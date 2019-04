Mindst 29 dræbt i frygtelig voldsom bus-ulykke på ferieøen Madeira

Torsdag 18. april 2019 kl. 09:54De frygtelige rapporter om den voldsomme bus-ulykke sent i går på den portugisiske ferieø Madeira indløber nu. Mindst 29 blev dræbt, da turistbussen kørte af vejen og rullede rundt og nedaf en bjergside. Alle øvrige af de 57 ombord i bussen blev kvæstet, de fleste alvorligt. De 55 passagerer var øjensynligt alle tyske turister, de øvrige 2 bussens chauffør og en guide. Ulykken skete ved kystbyen Canico, og den blev forårsaget af, at chaufføren mistede herredømmet i et vejkryds. Bussen stoppede lige før, den var endt i huse på bjergsiden. Den blev totalt knust.Den forulykkede bus var kun 5-6 år gammel, og dens chauffør havde stor erfaring. Derfor vil man nu forsøge at finde grunden til, at han mistede herredømmet over det store køretøj.