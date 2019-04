Ex-præsident satte pistol for tinding og trykkede lige før sin anholdelse

Onsdag 17. april 2019 kl. 19:02Sydamerikanske Perus ex-præsident Alan Gabriel Garcia (69 år) har skudt sig selv under stor dramatik. Det skete i dag, da politiet mødte op i hans hjem i hovedstaden Lima for at anholde ham, sigtet for omfattende korruption sammen med en brasiliensk storentreprenør. Han meddelte politifolkene, at han ville telefonere, forsvandt bag en lukket dør - og så lød der et skud. Han blev derefter fundet siddende i en stol, skudt i hovedet. Bevidstløs blev han bragt på sygehus, hvor han døde i timerne senere. Der er nu forståeligt nok chok og bestyrtelse i landet.Alan Garcia var Perus præsident i 2 perioder, i 1985-1990 og 2006-2011.