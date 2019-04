Uro i toppen af Tiger-butikken

Onsdag 17. april 2019 kl. 15:08Det har længe ulmet på forskellig vis i den dansk baserede virksomhed Flying Tiger Copenhagen. I februar fyrede man 40 ansatte i et af forsøgene på at skabe mere profit fra milliard-salget i de 1.000 butikker fordelt over 30 lande. I dag er dertil kommet uro i toppen af Tiger-butikken, idet direktør Mette Maix stopper.Den afgående topchef begrunder stoppet med hendes manglende accept af de mange ændringer, der de sidste måneder har fundet sted omkring virksomhedens ledelse (både direktører og bestyrelsens medlemmer).