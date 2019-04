Uro i København fortsætter efter provo-happening

Onsdag 17. april 2019 kl. 10:43Der blev rigtig sat ild til gemytterne i den danske hovedstad med partiet "Stram Kurs"s provo-happening på Nørrebro i weekenden. Siden er uroen fortsat, og igen i nat var der adskillige brande rundt i København. Religiøse (islamister) føler sig provokeret, og det er en farlig cocktail blandet med de stærkt nationalistiske danskere.Det er svært at se en mulighed for at berolige parterne. Men tiden lægger måske - og forhåbentlig en dæmper på dem allesammen.